' Non ho abbastanza fiato | non posso fare l' alcol - test' | ma la ' scusa' aggrava la sanzione

Lo ricorda la Questura di Terni dopo i controlli dell'ultimo fine settimana: 8 automobilisti alla guida in stato di ebbrezza su 45 fermati...Fallstreak possono essere causati da qualsiasi tipo di aereo commerciale e si formanofrequentemente durante l'anno ( specialmente in aeroporto ), quindi nessuna paura... gli alienici ..."Ora, è vero che per il concorso esterno, esiste una giurisprudenzaconsolidata, ma come ben sapete nel nostro ordinamentoesiste il principio dello 'stare decisis', e la stessa ...

"Non ho abbastanza fiato, non posso fare l'alcol-test", ma la 'scusa ... LA NAZIONE

Lo ricorda la Questura di Terni dopo i controlli dell'ultimo fine settimana: 8 automobilisti alla guida in stato di ebbrezza su 45 fermati ...L'attrice racconta: 'Il nostro obiettivo è informare. In Italia non se ne parla tanto e si fa poco per garantire l'accesso a chi ne hanno bisogno' ...