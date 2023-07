Non è una nuova corrente Ma Bonaccini spiazza Schlein

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tutto sul salario minimo: Ellyè decisa a fare della proposta unitaria delle opposizioni la madre di tutte le battaglie. Tanto che ieri, per fermare il blitz dell'emendamento soppressivo presentato dalla maggioranza, è corsa a Montecitorio per partecipare alla seduta della Commissione. I dem sanno bene che le speranze di far approvare il provvedimento, nonostante gli appelli a Giorgia Meloni, sono ridotte al lumicino. E per questo preparano un ‘piano B'. Organizzare una raccolta firme nei territori per fare della proposta una iniziativa popolare. Una mobilitazione che contribuirà a tenere alta l'attenzione sui temi del lavoro, dell'inflazione e della lotta alla povertà che, per la segretaria del partito Democratico, rimangono i punti deboli del governo. A partire da questo tema, inoltre,spera di costruire quel fronte compatto delle ...