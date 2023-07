“Non credo in niente” | il film di Alessandro Marzullo al cinema

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo essere stato presentato in anteprima alla 59. Mostra Internazionale del Nuovodi Pesaro, “Nonin”, opera prima diuscirà alil 28 settembre. Il, prodotto e distribuito da Daitona e Flickmates, è interpretato da: Demetra Bellina (Comedians, Gabriele Salvatores, 2021), Giuseppe Cristiano (Io non ho paura, Gabriele Salvatores, 2003; Come Dio Comanda, Gabriele Salvatores, 2008), Renata Malinconico (Ovunque tu sarai, Roberto Capucci, 2017), Mario Russo (Calibro 9, Toni D’Angelo, 2018; Una femmina, Francesco Costabile, 2021), Lorenzo Lazzarini (Love in the Villa, Mark Steven Johnson, 2022), Gabriel Montesi (Esterno Notte, Marco Bellocchio, 2022; Siccità, Paolo Virzì, 2022), Antonio Orlando (Il Primo Re, Matteo Rovere, ...

I vantaggi della AI sono così importanti che ad oggi secondo mesiamo ancora in grado di percepirli tutti.che per uno streamer di cortometraggi come WeShort, sia importante raccogliere ...in niente, da giovedì 28 settembre al cinema. Il viaggio notturno nell'anima di quattro ragazzi alla soglia dei trent'anni chevogliono rinunciare alle proprie passioni, nonostante il ...La pista del tentativo di stupro Il giornalista esclude, a suo avviso, la pista del rapimento: 'Io. C'è ad esempio la testimonianza dell'amica Laura Casagrande, l'ultima ad aver parlato ...

Caso Santanchè, Donzelli su Ranucci: "Non credo all'inchiesta di Report" La7

Dopo essere stato presentato in anteprima alla 59. Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, "Non credo in niente", opera prima di Alessandro ...Nicholas Latifi ha annunciato il ritiro dalle corse per conseguire un MBA a Londra. Non è l'unico ex pilota di Formula 1 ad aver deciso di cambiare rotta: c'è persino qualcuno che si mise a guidare ca ...