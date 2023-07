Non chiamiamoli ‘parchi’ eolici | basta sminuire la montagna | non tutti i territori si prestano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In provincia di Arezzo, al confine con l’Emilia-Romagna e le Marche, come ad un segnale convenuto si sono moltiplicate le richieste di installazione di impiantiindustriali (nonparchi!). Dopo la realizzazione a Montemignaio del primo impianto toscano nel lontano 2001 con tre pale eoliche alte circa 60 metri, vent’anni dopo viene approvata dalla Regione la realizzazione di una pala eolica alta circa cento metri in località Poggio dei Prati a Badia Tedalda; ultimata nel 2022, a parecchi mesi di distanza, a quanto ci risulta non è ancora entrata in funzione. Poi, nel giro di pochi mesi, nel 2023 ben nove progetti sono stati presentati nell’area compresa tra l’alta Valtiberina e la Valmarecchia,o corrispondente allo storico Montefeltro. Tre pale sono già state approvate a Poggio dell’Aquila ma sono in fase di ...