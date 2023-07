Nocera Superiore | incendio a Pizzone | comune e vigili a lavoro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodel fuoco e operai deldisono impegnati nello spegnimento di unche a partire dalle 16 sta interessando localitÃ. Non si segnalano criticità nè condizioni di pericolo per gli abitanti della zona o animali. Come fa a sapere una nota dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Maria Cuofano anche ilè coinvolto nelle operazioni. In modo particolare, i reperibili del Nucleo Comunale di Protezione Civile e la pattuglia della Polizia Municipale stanno dando una mano in termini di viabilità e monitoraggio dell’area.  L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Con la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari della Carta Solidale, l'Amministrazione Cuofano, come già avvenuto anche in altre particolari circostanze, ha disposto l'attivazione di uno Sportello ...Rapinato mentre si recava in banca. Finisce a terra, dopo essere stato aggredito da due persone in auto. E' accaduto questa mattina, a. Un giovane in scooter, in via Pittoni, era stato avvicinato da due persone in auto, che avevano poi tentato di strappargli il borsello. Nel resistere la vittima era finita a terra, ...Ragazzo scippato di un borsello da due banditi, a. L'episodio si è verificato questa mattina, nei pressi della villa comunale. Stando a testimoni, la vittima si trovava sul proprio scooter quando sarebbe stato avvicinato da un'auto, ...

Nocera Superiore. Carta Solidale: attivato sportello informativo per ... Punto Agro News.it

Rapinato mentre si recava in banca. Finisce a terra, dopo essere stato aggredito da due persone in auto. E' accaduto questa mattina, a Nocera Superiore. Un giovane in scooter, in via Pittoni, era stat ...Ragazzo scippato di un borsello da due banditi, a Nocera Superiore. L'episodio si è verificato questa mattina, nei pressi della villa comunale. Stando a testimoni, la vittima si ...