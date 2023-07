No! I vaccini non c’entrano con questi coaguli e non sono un mistero

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Diverse condivisioni Facebook (qui, qui e qui) mostrano dei “misteriosi”che sarebbero la «causa dei malori improvvisi» associati aicontro il nuovo Coronavirus. Ma l’immagine in oggetto è stata postata su Twitter dall’imbalsamatore americano Richard Hirschman, noto per la diffusione di altre immagini riguardanti presunte anomalie nei corpi dei vaccinati, senza mai presentare reali evidenze. Quest’ultimo caso non fa eccezione. Per chi ha fretta: Le immagini di presuntinella foto in oggetto come in altre simili non testimoniano l’esistenza di un fenomeno misterioso. Iun fenomeno noto ai medici, associabili a malattie come la stessa Covid-19, le tromboembolie o che si formano regolarmente nelle autopsie. Chi afferma che si tratti di anomalie dovrebbe ...