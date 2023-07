Nissan - Accordo con Tesla per lo standard Nacs e l' accesso ai Supercharger

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Laha raggiunto uncon laper adottare loper la ricaricaa partire dal 2025: l'intesa con la Casa di Musk, analoga a quelle sottoscritti da a Ford, General Motors, Mercedes, Polestar, Rivian e Volvo, riguarda i mercati statunitense e canadese e prevede anche l'ai, la rete di colonnine ad alta potenza dell'azienda texana. Il processo di adozione. A partire dal 2024 la Casa di Yokohama, la prima giapponese ad adottare lo, metterà a disposizione dei suoi clienti un adattatore per le Ariya, attualmente dotate di prese CCS (Combined Charging System). Dal 2025, invece, laoffrirà sui due mercati auto elettriche con porte

