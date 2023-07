Nipote di Kadyrov capo della filiale russa di Danone | oligarchi interessati a Carlsberg

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nuove potenti esplosioni hanno scosso stanotte Odessa, bombardata dalla Russia per rappresaglia dopo l’attacco ucraino al ponte di Crimea. Stamani chiusa l’autostrada tra Kerck e Sebastopoli per l’esplosione di un deposito di munizioni: evacuate 2.000 persone. Nelle prime ore di oggi deflagrazioni anche a Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. La questione dei bimbi deportati da Mosca è stata tra i temi dell’incontro a Washington tra Biden e Zuppi. Oggi in commissione alla Camera audizione di Tajani e Crosetto