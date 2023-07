Niente offerte DAZN su base annuale per i già abbonati verso il 2024

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Occorre smentire con forza alcune voci che hanno preso piede nelle ultime 24 ore, in merito a fantomaticheche potrebbero essere messe a disposizione per coloro che sono già. Ad esempio, le nuove iniziative di marketing da parte della società prevedono che si possano sottoscrivere vantaggiose promozioni, a patto che l’utente prenda l’impegno di legarsi al marchio per dodici mesi. Ovviamente, pagando tutto e subito. Lecito chiedersi se la cosa possa coinvolgere tutti, come avvenuto in passato. Cosa sappiamo sullesuper i già, in vista della stagione 2023/Arrivati a questo punto, è opportuno porsi delle domande in merito alle...