Newcastle | ecco i rinforzi attorno a Tonali | fatta per un trequartista dal Leicester

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Harvey Barnes al: ilormai ex, secondo Sky, ha trovato l'accordo con i Magpies per la prossima stagione,...

... per i quali sono scaduti i relativi prestiti, e Sandro Tonali passato alper 80 milioni ... Edarrivare la terza ipotesi: Norberto Bercique Gomes Betuncal, meglio conosciuto come Beto . ...Negli scorsi giorni la Bild ha scritto di un forte interessamento del, sebbene a parole l'allenatore dei Magpies, Eddie Howe, abbia frenato sulle possibilità di spesa del club inglese dopo ...Sarà il mercato e chi compra a dettare il gioco:perché è facile immaginare che toccherà ai ...del figlio d'arte si sta concentrando sull'Inghilterra e aspetta di capire chi trae ...

Tonali tra "spaghetti e Moretti": ecco il nuovo coro dei tifosi del Newcastle Corriere dello Sport

Harvey Barnes al Newcastle: il trequartista ormai ex Leicester, secondo Sky, ha trovato l'accordo con i Magpies per la prossima stagione, sarà compagno di squadra di Tonali. Per Barnes il club verserà ...Blog Calciomercato.com: La vera Juve è ancora virtuale. Ma stavolta gli infortuni non c’entrano. Questione di mercato e cessioni. Massimiliano Allegri venerdì ...