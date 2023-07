Netflix | utile oltre le attese a 1 | 5 miliardi Balzo di abbonamenti | +5 | 9 milioni

Nonostante i risultati, i titolicalano a Wall Street nell'after hours. A pesare sono le previsioni sotto le attese per il terzo trimestrechiude il secondo trimestre con unin aumento di oltre il 6% a 1,5 miliardi di dollari, oltre le attese della società. I ricavi sono saliti di quasi il 3% a 8,2 miliardi. Il numero degli ...La banca d'affari ha chiuso il secondo trimestre 2023 con unnetto di 1,22 miliardi di ... Dopo la chiusura dei mercati, i conti di Tesla (+0,3%),( - 0,3%) e Ibm (+0,3%) daranno le prime ...La banca d'affari ha chiuso il secondo trimestre 2023 con unnetto di 1,22 miliardi di ... Dopo la chiusura dei mercati, i conti di Tesla,e Ibm daranno le prime indicazioni sull'andamento ...

Netflix, utile in aumento di oltre il 6%. Balzo degli abbonamenti: +5,9 milioni Il Sole 24 ORE

Il numero di abbonati a Netfix è salito a 238.3 milioni di persone in tutto il mondo, annunciato l'addio al piano Base senza pubblicità ...Questo risulta utile per trainare la crescita in mercati emergenti, dove i consumatori locali hanno poco potere d’acquisto ma sono disposti ad accettare un’esperienza peggiore per evitare di pagare ...