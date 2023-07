Nella morsa di Caronte | per l' Italia giorni di fuoco

Venti citta' da bollino rosso,capitale termometro da record che va oltre i 42 gradi, in Sicilia si arriva al picco di 47 gradi e la Sardegna che segna quota 46: un'ondata di calore che investe l'intera penisola, dal Monte ...Nell'estate del 2020, l'Italia era ancoradella prima ondata pandemica COVID - 19 quando Reithera, un'azienda biotecnologica italiana, si unì alla gara per sviluppare un vaccino. Un anno ...Non cala ladel caldo in Italia e neppure l'allarme di calore eccessivo, che rende più che mai attuale l'... Come chiedere la CIGO per caldo eccessivodomanda di CIGO erelazione ...

L'Italia nella morsa di Caronte, la notizia sui quotidiani internazionali Il Riformista

Venti citta' da bollino rosso, nella capitale termometro da record che va oltre i 42 gradi, in Sicilia si arriva al picco di 47 gradi e la Sardegna che segna quota 46: un'ondata di calore che investe ...Prima il caldo insopportabile, poi all'improvviso fulmini, grandine e vento e l'arrivo di una tromba d'aria in Cadore ...