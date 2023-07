Negazionisti alla riscossa | sui giornali dilagano le false Verità sul clima

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sul podio deitici c’è, manco a dirlo, La. Il quotidiano di Maurizio Belpietro solo ieri ha calato un’invidiabile doppietta. Da una parte c’è l’articolo trito e ritrito che ci spiega come “le temperature di questi giorni non siano affatto una novità”, mettendo in fila le giornate calde dell’anno prima, quello precedente, poi ancora, andando a ritroso. In un Paese qualsiasi unsta che non sappia distinguere le temperature dalverrebbe bocciato a scuola, qui invece si diventa guru. A braccetto troviamo l’editoriale di Paolo Del Debbio (uno dei volti della nuova Mediaset “non populista” che propaganda Pier Silvio Berlusconi, a proposito) che se la prende niente di meno che con il Times, colpevole di “inzuppare il biscotto in una brodaglia di idee, di ideologie, dati ...