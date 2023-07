Naufragio al largo di Lampedusa | arrestati due scafisti

Il marinaio australiano Tim Shaddock, trovato disperso con il suo cane Bella aldella costa messicana dopo aver trascorso due mesi alla deriva nel Pacifico su un catamarano, ...delha ...... Bella, su un catamarano nell'Oceano Pacifico aldella costa del Messico lunedì scorso. Il ... Sono sopravvissuti almangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana, ha affermato Grupomar ...Così la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha parlato delaldi Pylos , in Grecia, in cui hanno perso la vita almeno 78 migranti. Questo è il numero dei corpi già ...

Nel naufragio al largo di Lampedusa morì un bimbo di 4 anni ... Tag24

Sono finiti in manette, questa mattina, i due presunti scafisti dell’imbarcazione di migranti che una settimana fa, il 12 luglio scorso, si è ribaltata al largo di Lampedusa ... era stato accompagnato ...Arrestati due presunti scafisti dell’imbarcazione che il 12 luglio si è ribaltata a Lampedusa: alcuni dispersi e una vittima di 4 anni. Un’altra vittima del mare, ma stavolta è impossibile parlare di ...