Nato | Tajani | ' sicurezza non riguarda soltanto Ucraina | ma anche Mediterraneo'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Grazie allo stimolo dell'Italia, al vertice di Vilnius abbiamo dato attenzione alla postura dell'Alleanza e al fianco Sud. Il concetto dellaunica non èquello lungo la frontiera con l', ma il concetto è molto più ampio, bisogna considerare argomenti diquelli cheno l'area del". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioparlando alla Camera degli esiti del verticedi Vilnius, aggiungendo che fra gli altri temi toccati al vertice c'è statoquello della "revisione degli impegni di spesa, i partenariati e gli interessi diche ci legano all'area dell'Indopacifico". "In ...

