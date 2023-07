Narcotraffico tra l' Italia e il Paraguay | dopo i cugini Giorgi | arrestato il corriere albanese della ' ndrangheta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I militariGuardia di Finanza di Bologna hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di un cittadinoresidente in provincia di Parma , considerato vicino a una associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare, gli esiti delle approfondite analisi delle chat criptate intrattenute sulla piattaforma Sky ECC hanno permesso...

Narcotraffico tra l'Italia e il Paraguay: dopo i cugini Giorgi, arrestato il "corriere" albanese de Gazzetta del Sud

L’arresto delle tre persone a Parma e in Paraguay per narcotraffico Operazione di polizia internazionale ... è successo a Roma, dove tre persone tra i 26 e i 37 anni d’età avrebbero picchiato, con ...Eseguita anche una misura cautelare personale a carico di un soggetto, di nazionalità albanese a Parma. I due calabresi erano riusciti, a maggio, a sottrarsi alla cattura ...