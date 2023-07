Napoli | scatta l’operazione Osimhen | prima proposta da De Laurentiis

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un’altra settimana di ritiro a Dimaro è ormai iniziata per ilin attesa della nuova stagione e nella giornata di ieri, martedì 18 luglio, ci sono stati dei ritorni importanti. Su tutti il bomber, ancora alle prese con il rinnovo, ha raggiunto la squadra insieme ad altri nazionali. Un riavvicinamento importante che avrebbe fatto ripartire le discussioni per il suo prolungamento con il presidente Deche, secondo il Corriere della Sera, avrebbe inoltrato unaal nigeriano. Aurelio De, presidente del, offerta da 7 milioni d’ingaggio perGiornate roventi quelle che si prospettano per ilimmerso nella situazione ...