Napoli | rinnovo vicino per Osimhen

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il mese di luglio continua ad essere sempre più interessante per i tifosi, grazie alla sessione estiva di calciomercato. Tramite cessioni, acquisti e prestiti molti club stanno ridisegnando la rosa dei propri giocatori, in vista della Serie A 2023/2024. Si tratta di un momento delicatissimo che potrebbe cambiare gli equilibri di una squadra o rafforzare i settori che nella precedente season hanno avuto qualche défaillance. A meritarsi il titolo di Campioni d’Italia è stato ile proprio tale società è occupata coldel bomber Victor. Scopriamo i dettagli della trattativa.o cessione? Per continuare la scia positiva intrapresa la scorsa stagione, la presenza della punta centrale nigeriana è fondamentale. Infatti quest’ultima si è fatta ...