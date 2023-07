Napoli | Politano dal ritiro | “Nella prossima stagione vorrei giocare di più”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilriparte da Dimaro e da tutti i giocatori, Campioni d’Italia, che stanno via via rientrando in rosa dopo le vacanze. Dopo capitan Di Lorenzo e bomber Osimhen. è toccato anche a Matteorientrare e parlare ai microfoni della stampa. L’esterno italiano ex Sassuolo ha voluto puntualizzare cosa si aspetta dallasettimana. Le parole dia Sky Sport: “L’obiettivo è avere più continuità dell’anno scorso, cercare di fare più partite e più gol. Ho già detto quello che voglio al mio procuratore, starà a lui parlare con la società e vedremo se la pensiamo tutti e due allo stesso modo“.stessa giornata di mercoledì 19 luglio, in mattinata sono rientrati anche Lozano, Anguissa e Simeone i quali hanno svolto il lavoro con il gruppo dei reduci dalle nazionali. SportFace.

- ANAUNE VAL DI NON 10 - 0 MARCATORI : 5 Rrahmani, 27 , 38 Kvaratskhelia, 34 Anguissa, Kvaratskhelia, 55 Zerbin, 68 Osimhen, 69, 73 Fellini (aut.), 87, 91 Ambrosino

