Napoli-Osimhen | sono ore decisive | Il nigeriano pronto a discutere il rinnovo del contratto con De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le prossime ore potrebbero essere cruciali per definire il futuro di Victoral. Calciomercato. Victor, attualmente in ritiro con la squadra a Dimaro, èildel suocon Aurelio De, presidente del club azzurro.in ritiro con l’agente perilL’attaccante, che ha recentemente raggiunto il ritiro della squadra in vista della prossima stagione, è accompagnato dal suo agente Roberto Calenda. Nelle prossime ore, i due avranno un incontro con Deper parlare deldeldell’attaccante, nonostante la scadenza ...