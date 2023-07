Napoli | Osimhen e il comune interesse

Se si trova presto l'accordo, il punto di incontro fra richiesta e offerta, ci guadagnano in cinque:, De Laurentiis, Garcia, la squadra e i tifosi. Cominciamo dal giocatore. Dopo aver gridato ...Il presidente delè riuscito ad alzare l'asticella per il suo attaccante così tanto da renderlo inarrivabile per qualunque squadra e trattenerlo a. La rosea scrive: 'Victorè il ...... VictorA Dimaro è iniziata la trattativa tra il. Ieri il nigeriano è arrivato in ritiro insieme al suo agente , Roberto Calenda. Il Corriere dello Sport parla di un primo ...

Sportmediaset - Incontro ADL-Ag. Osimhen: tra gli argomenti non solo il rinnovo: i dettagli Tutto Napoli

Le parole di Bucchioni "Gli agenti devono fare l'interesse dei propri assistiti e Calenda è uno che opera in questa maniera, in maniera fredda e… Leggi ...Napoli Beer: La birra ufficiale del Napoli in vendita a fine agosto REPUBBLICA: Osimhen, ovazione a Dimaro. Spunta un retroscena di mercato Napoli-Osimhen, sono ore decisive, Il nigeriano pronto a ...