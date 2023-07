Napoli | operaio 20enne muore schiacciato da un macchinario in fabbrica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella mattinata di oggi, 19 luglio, undi 20 anni è morto a Frattamaggiore, in provincia di. La tragedia si è consumata nello stabilimento produttivo dell’azienda Delifood – in via Sossio Russo – specializzata nella produzione di preparati alimentari. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento, ma pare che il giovane sia rimasto incastrato in unusato per la macina delle spezie. Ad intervenire sono stati i carabinieri e la polizia locale, raggiunti dal magistrato della procura diNord che ha disposto gli accertamenti. Tra questi anche quelli effettuati dall’ispettorato del lavoro di, dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell’Asl 2 dinord. Molto probabilmente la salma verrà ...

