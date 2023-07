Napoli | nuovo obiettivo dalla Serie A | il nome sorprende i tifosi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Unper il centrocampo è emerso in casa, con gli azzurri pronti a sfruttare alcuni fattori vantaggiosi. Continua sull’onda dell’entusiasmo il ritiro delin quel di Dimaro, ormai al quinto giorno ufficiale alla mercé degli azzurri. Il gruppo partenopeo è ora dunque al completo in Val Di Sole, dopo l’arrivo dei giocatori implicati in Nazionale nonché in seguito al doloroso ed ufficiale addio di Kim Min-Jae. In attesa di scendere in campo contro l’Anaune nella prima amichevole stagionale, cui calcio d’inizio è fissato il 20 luglio alle ore 18, ilè in procinto di chiudere i primi colpi di mercato. Dopo il ritorno di Pierluigi Gollini infatti, sono ad un passo dal totale accordo le operazioni Faraoni e Caprile. Gli azzurri però, hanno dovuto fare i conti in giornata ...

... è un momento fantastico, una stagione unica per il Napoli e il Trentino, stiamo gioendo anche noi per lo scudetto degli azzurri". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal servizio di Google, ... Il Napoli è pronto a fare un colpo in entrata a centrocampo. C'è la volontà di andare ad acquistare un calciatore in mezzo al campo e torna di moda il nome di Amrabat che in passato lascio l'...

Il Napoli lancia sul proprio sito la campagna abbonamenti per il prossimo Campionato. "Nella stagione 2022/2023 sono corsi al Maradona oltre un milione di tifosi per seguire le nostre cavalcate in Ita ...Il Napoli vede sfumare definitivamente il colpo Lucas Tousart: la dirigenza partenopea pensa a Sofyan Amrabat della Fiorentina per il centrocampo ...