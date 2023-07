Napoli | morto operaio di 20 anni | era rimasto incastrato in un macchinario che tritura spezie

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Continua la strage sul lavoro. Oggi nel napoletano due operai hanno perso la vita a seguito di incidenti sul lavoro. Raffaele Vergara, 20, èsul colpo dopo esserein unutilizzato per la macina delle. Il giovane lavorava in un consorzio industriale di Frattamaggiore, presso la ditta Delifood. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nil die i colleghi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna oltre al personale dell’Asl2 Nord. In corso anche i rilievi tecnici per ricostruire l’accaduto, mentre ilè stato sequestrato. Gli inquirenti stanno ascoltando i colleghi del giovane e i titolari della ditta. Il 20enne di Crispano era considerato una promessa ...

commenta A San Giuseppe Vesuviano, in provincia di, un operaio èin seguito alle ferite riportate dopo una caduta, avvenuta martedì pomeriggio, in un cantiere. La vittima, Raffaele Foresta, 59 anni, era originario di Roccarainola. Le ...Presenti sul posto le autorità competenti, fra cui i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di, quelli del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell'Asl2 ...Raffaele Foresta si era infortunato ieri a San Giuseppe Vesuviano, oggi il ...

