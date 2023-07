Napoli | le cifre per i rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilè al lavoro per blindare Victorcon un nuovo contratto. L'attuale accordo in scadenza a giugno 2025 può...

Rinnovo Osimhen:e offertaMa a che punto è la trattativa per il rinnovo di Osimhen colNe parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: CalcioNapoli24.it è stato ...L'ostacolo è tuttavia dettato dalle richieste dello Shakhtar Donetsk ,economiche elevate che ... Gollini torna al: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Valentin Carboni al ......5 milioni a stagione , e l'offerta di 6,5 milioni più bonus , per l'entourage dell'attaccante, non corrisponde alla valutazione a noveproposta dal presidente del. Non solo: il nigeriano ...

Napoli, che plusvalenza per Kim! Le cifre definitive Calciomercato.com

Intanto attende novità sul contratto anche Kvaratskhelia. Il Napoli è pronto a rivedere le cifre per evitare che qualche big inglese riesca a far girare la testa al georgiano, comunque convinto di ...L'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha svelato di essere felice della sua esperienza in Campania e non vuole abbandonare il club.