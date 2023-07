Napoli | le amichevoli contro Anaune e Spal su Sky e in chiaro su Tv8

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilcontinua la sua preparazione della stagione a Dimaro. Dopo gli arrivi dei nazionali fra cui Osimhen e Khvara, il gruppo è al completo. Rudi Garcia adesso può lavorare al nuovoin attesa dei acquisti dal mercato. Nel frattempo testerà i giocatori nelle consueteprecampionato. Domani ilsarà impegnatol’Val Di Non, poi, il 24 luglio, affronterà la. Entrambe lesi potranno vedere su Sky e in streaming su Now. Le due partite saranno anche insu Tv8. Calcio e Finanza elenca tutte leche saranno trasmesse su Sky. Skyestive – Tutte le partite GIOVEDÌ 20 LUGLIO, ore 17 – MILAN-LUMEZZANE (Sky Sport Calcio, Sky Sport ...

Nel frattempo testerà i giocatori nelle consueteprecampionato . Domani ilsarà impegnato contro l' Anaune Val Di Non , poi, il 24 luglio, affronterà la Spal. Entrambe le...In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con alcuni dei migliori incontriprecampionato di Milan, Inter e, in esclusiva, die Monza , oltre a tutte le partite della Summer Series Premier e del Soccer Champions Tour (con Milan e Juventus) , entrambi in ...Si avvicina il momento della prima uscita stagionale in amichevole per il, che si trova in ritiro a Dimaro. Domani alle 18 gli azzurri affronteranno sul campo di ...i primi test...

Continua la preparazione del Napoli a Dimaro, gli azzurri affronteranno due amichevoli per testare la condizione in vista dell'inizio della prossima stagione. La prima è contro una squadra locale, già ...In vista della prossima stagione, il Napoli programma ulteriori 3 amichevoli in quel di Castel di Sangro: le ultime sulle prossime avversarie degli azzurri ...