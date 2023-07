Napoli | la campagna abbonamenti 2023 24 | prezzi da 240€ | dettagli e novità Champions dei campioni d'Italia

Per sottoscrivere l'abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC(Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di ...Procede bene laabbonamenti per questa nuova stagione 2023/24 in Serie A con oltre 9mila ...il suo esordio in campionato sabato 19 agosto alle ore 18.30 contro i campioni in carica del...Per sottoscrivere l'abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC(Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di ...

Campagna Abbonamenti 2023/24 SSC Napoli

Per presentare la nuova campagna abbonamenti il Napoli ha scelto un nuovo slogan: "Settimana dopo settimana abbiamo cantato a squarciagola di avere un sogno nel cuore. L'abbiamo inseguito, abbiamo lot ...Venerdì 21 luglio parte la campagna abbonamento del Napoli. I primi giorni di vendita saranno riservati a tutti gli abbonati 2022-2023 che potranno godere della ...