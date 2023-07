Si chiama G. F. il trentacinquenne che, due giorni fa, è stato bloccato all'interno del centro di igiene mentale di via della Ferrovia, a Secondigliano, perché, in evidente stato di alterazione, si è ...Il boss, secondo quanto hanno accertato gli inquirenti, non ha esitato a telefonare e mandare messaggi intimidatori via WhatsApp mentre era inper cacciare da via Cavalleggeri l'ex fidanzato ......si trovava in, non avrebbe esitato a telefonare e mandare messaggi di fuoco via WhatsApp per cacciare da via Cavalleggeri (strada di confine tra i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli di, sua ...

Napoli: in cella affiliato al clan Di Lauro, collegamento con il tiktoker ucciso ilmattino.it

Si cerca il latitante Cesare Ciro di Giulio, 23 anni, giovane emergente del clan Giannelli di Bagnoli colpito ieri dall'ordinanza cautelare della Dda di ...Si chiama G.F. il trentacinquenne che, due giorni fa, è stato bloccato all’interno del centro di igiene mentale di via della Ferrovia, a Secondigliano, perché, in evidente ...