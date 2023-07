Napoli | ADL vuole strappare Ibanez a Mourinho | valutazione da 30 milioni di euro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La SSCavrebbe messo nel mirino un calciatore della Roma, Roger Ibañez. Il difensore è considerato il profilo ideale per sostituire Kim ed inoltre la sua esperienza nel campionato di Serie A può fare la differenza rispetto ad un giocatore proveniente da un campionato straniero. Per questo motivo sarebbe arrivato l’ok all’acquisto da parte L'articolo

Anchetra i 17 italiani nelle commissioni Uefa 2023/27- Arriva la buona notizia per i tifosi delriguardo la vendita della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Prezzi giusti secondo i tifosi azzurri che sono felici della politica adottata dal presidente De Laurentiis . Partirà ...La Serie A, lo scorso anno, ha palesato una certa carenza di idee, e non a caso è stato premiato chi ha puntato 'Ilrappresenta una magnifica eccezione 'competenziale'. La esemplificazione su ...

Marchetti conferma il retroscena: "ADL mi voleva come ds Napoli, ma il Cittadella è il Cittadella..." Tutto Napoli

La SSC Napoli avrebbe messo nel mirino un calciatore della Roma, Roger Ibañez. Il difensore è considerato il profilo ideale per sostituire Kim ed inoltre ...Napoli, duello con la Lazio per Samuele Ricci: Cairo chiede 25 milioni di euro per il classe 2001, ADL tratta ma la valutazione è alta ...