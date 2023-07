My Home My Destiny | anticipazioni trama 20 luglio | Faruk insegue Zeynep

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ledelladi MyMy, che tornerà giovedì 202023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5. MyMytorna domani, giovedì 202023, alle 15:45 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, la soap turca ha fatto tornare a sognare i fan di Demet Özdemir - qui nei panni della protagonista - circa un ritorno di fiamma e magari anche un ritorno sul set con Can Yaman (suo co-protagonista in DayDreamer e sua presunta vecchia fiamma). MyMy: riassunto della puntata del 19L'arrivo improvviso dial matrimonio ha scaldato gli animi, soprattutto quello di Mehdi che ha insistito, ...