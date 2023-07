Museo della Moda | patto tra Banco Napoli e Fondazione Mondragone

(Di mercoledì 19 luglio 2023). Siglato unculturale tra. Untra istituzioni culturali, per una stagione di collaborazioni ricche e interdisciplinari. Nellaè stato firmato il protocollo d’Intesa con laper il “”. Durante l’incontro è stato presentato il programma condiviso, ricco

L'esposizione sarà arricchita da 30 opere originali che saranno esposte nei vari Museicittà di Cosenza:dei Brettii e degli Enotri , Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, Villa Rendano , ...... alla Fattoria di Gaggio (via Mavora 131), una serata a curaPolisportiva Gaggio dove ... Il fine settimana si chiude con l'iniziativa alCivico Archeologico A. C. Simonini "Piccoli Artisti ...... due batterie originali anni '60, identiche a quelle utilizzate da Ringo Starr (una Premier ed una Ludwig), concesse in prestito gratuito da Daniele Carboni , l'ideatore e Presidente del...

Il Museo della Scienza e della Tecnologia, «Modello pubblico-privato per crescere» Corriere della Sera

A Palazzo San Giorgio si è svolta una prima riunione in preparazione della conferenza dei servizi, che porterà all'avvio dei lavori del Museo del Mediterraneo di Zaha Hadid, previsto nel tratto termin ...È stato inaugurato oggi al Palazzo Reale di Napoli il Museo Caruso, il primo museo nazionale dedicato a Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori di tutti ...