Msc Crociere sponsorizza anche il Milan | 5 milioni per lo sponsor di manica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Mscdel, non solo del Napoli. Lo annuncia Calcio e Finanza. Mscsarà il nuovodidei rossoneri, prenderà il posto di BitMex sulla divisa da gioco. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’accordo con MSC sarà il più redditizio in Italia a livello didie avrà un valore simile a quello siglato con BitMex, intorno dunque ai 5di euro a stagione. Cifre che si aggiungono ai due maggior accordi per la maglia del club rossonero: quello con Emirates come maine quello con Puma per la partnership tecnica, entrambi da 30di euro a stagione circa. Il tutto per un valore complessivo di circa 72 ...

... la società Stena Recycling per l'impianto di recupero delle plastiche provenienti dal trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici;impegnata nel promuovere il turismo responsabile ...entra a far parte della famiglia dei Principal Partner e Official Sleeve Partner dell'Ac Milan, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra ...Un nuovo sponsor si aggiunge sulle divise del Milan: il logo disarà sulla manica della maglia rossonera. Questo è il risultato dell'accordo siglato dal club e l'azienda crocieristica, che per voce di Leonardo Massa, managing director, spiega: 'Dopo ...

Milan, MSC Crociere nuovo sponsor di manica: il comunicato ufficiale Pianeta Milan

Nuova partnership in casa Milan. Ad annunciarla lo stesso club rossonero con un comunicato: "AC Milan e MSC Crociere scendono in campo fianco a fianco.Il Milan cambia sponsor di manica. Il club rossonero dice addio a BitMEX e a partire dalla stagione calcistica 2023/24, MSC Crociere sarà Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, pos ...