Movimento Giovani Imprenditori | Valentina Brunelli è la nuova presidente

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’elezione è avvenuta lunedì 17 luglio in occasione dell’assemblea dei soci delche ha visto anche il rinnovo del Consiglio Direttivo., 30 anni, socia della Ellepack srl, azienda nel ramo del packaging di Calcinate, subentra ad Alice Zamboni che ha guidato ilnel quadriennio dal 2019 al 2023. Ad affiancare lanel direttivo sono stati eletti il vicevicario Nunzio Davide Borgesi (Meccanica Borgesi di Borgesi Giovanni Carlo & Nunzio Davide), il viceMatteo Sana (MG Mobili S.a.s. di Sana Marco & C.) e i consiglieri Sara Bosatelli (Il Mandorlacchio di Bosatelli Sara), Sebastiano Gotti (Facchinetti Gioielli di Facchinetti Andreina & C. S.n.c.), Emanuele Granvillano ...

