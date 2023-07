Mostra sul Titanic a Parigi | un’esperienza immersiva con i cimeli ritrovati

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Life&People.it Entrare all’interno del transatlantico più famoso del mondo in una ricostruzione degli spazi fedele all’originale? Da oggi si può. Si è inaugurata poche ore fa lasul, in esposizione fino al prossimo 10 settembre apresso Expo Porte de Versailles. Si tratta dell’allestimento più dettagliato mai realizzato fino a questo momento, interamente dedicato alla nave considerata inaffondabile rimasta inghiottita dall’oceano dopo aver urtato contro un iceberg, scomparendo negli abissi nella notte del 15 aprile 1912 con oltre mille vittime. Una tragedia tremenda, portata alla ribalta nel 1997 grazie al kolossal di James Cameron con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Ilrisplende tra ricostruzioni e pezzi autentici in ...

Alla fine, il governo Meloni è arrivato dove gli altri non sono riusciti. Forsesolco di precedenti ambasciate, certo per la caparbietà di uomini dello Stato e famiglie che non ... che si...La grazia a Zaki "il nostro Paese, il sistema Paese". A dirlo è stato il presidente della Fondazione MedOr, ...a far cambiare anche la posizione della Nato che era concentrata soltantofianco ......mercato degli indossabili. Con WhatsApp disponibile su Wear OS 3, gli smartwatch diventano un dispositivo ancora più funzionale e pratico per gli utenti. Meta, attraverso questo movimento,...

Uffizi Diffusi, a Poppi una mostra sul salvataggio delle opere durante ... Finestre sull'Arte

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - La grazia a Zaki 'mostra il nostro Paese, il sistema Paese'. A dirlo è stato il presidente della Fondazione MedOr, ...Questa volatilità dei prezzi ha fatto sì che i primi investitori perdessero molti soldi sul loro investimento iniziale. Tuttavia, le tendenze recenti mostrano che il SUI è tornato in carreggiata e ...