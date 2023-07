Morto Purgatori | il giornalista della propaganda liberal anti-italiana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug – Andrea, lasciando dietro di sé gli strascichi di un’attività giornalistica da sempre orientata contro l’Italia e la sua libertà, ben “truccata” dalle indignazioni su casi che hanno scosso l’opinione pubblica ma su cui non ha mai scoperto assolutamente nulla di decisivo., uno dei numerosi cronisti contro la Nazione Da sempre con i potenti, in modo “furbo” con gli ultimi,ha costruito la sua fama con la strage di Ustica. Un dramma su cui si è mosso, da giovane cronista del CorriereSera, senza scoprire assolutamente nulla né emettere sentenze, ma dichiarandosi sempre ufficialmente a favore delle vittime e del bisognoverità. Insomma, una posizione facile per recitare la parte dell’amico del popolo, non dovendo egli stesso ...