Morto Andrea Purgatori | decesso inaspettato e improvviso | cosa è successo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Da pochissimo è trapelata una tristissima notizia che riguarda, il conduttore di La7 èimprovvisamente lasciando amici, parenti e conoscenti senza parole. A dare l’annuncio ufficiale è stata l’ANSA, così come i suoi figli. Tutti lo ricordano come un uomo brillante, in grado di riuscire a svolgere egregiamente il suo lavoro con L'articolo proviene da KontroKultura.

Per anni al Corriere della Sera dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità. Il cordoglio del mondo politico e le testimonianze di affetto dei colleghiCome ogni scomparsa dal dopo Covid , non manca lo sciacallaggio dei no vax sulla morte diPurgatori. Accade sotto il tweet di Raffaella Regoli , giornalista di Fuori dal Coro . Qui spuntano diversi commenti con le emoji delle siringhe. Il riferimento è chiarissimo: i no vax vogliono ...E'a Roma all'età di 70 anniPurgatori, il giornalista d'inchiesta che picconò il 'muro di gomma' attorno alla strage di Ustica e indagò sui misteri d'Italia, dalla stagione del ...

Morto il giornalista Andrea Purgatori, colpito da una malattia fulminante - Cultura - Ansa.it Agenzia ANSA

Corrado Augias racconta a modo suo Andrea Purgatori, morto all’età di 70 anni. Lo fa rievocando il clamoroso momento televisivo della telefonata anonima a “Telefono Giallo”, che aprì a nuovi scenari ...ROMA – Si è spento a 70 anni, per una malattia fulminante, questa mattina, 19 luglio 2023, il giornalista Andrea Purgatori.