Morto Andrea Purgatori conduttore di La7 | causa del decesso e annuncio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Unsconvolgente ha scosso il pubblico di La7 e il mondo del giornalismo: è. Ildella rete di Urbano Cairo si è spento questa mattina, mercoledì 19 luglio 2023, a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Classe 1953, lo scorso febbraio aveva compiuto 70 anni. La notizia è stata data dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Anche Enrico Mentana sui social ha scritto: "Se n'è andato". IN AGGIORNAMENTO

Purgatori ènella mattinata di mercoledì 19 luglio a Roma. Il giornalista televisivo era stato ricoverato in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Classe 1953, Purgatori era anche ...Il giornalistaPurgatori èquesta mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Purgatori, che era sceneggiatore e autore, era nato nel 1953 e aveva 70 anni. La notizia arriva all'...questa mattina A Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autorePurgatori, classe 1953. La notizia all'ANSA dai figli Edoardo, Ludovico, ...

Il noto avvocato Andrea Dini trovato morto sul piazzale del palazzo dove aveva il suo studio FrosinoneToday

Andrea Purgatori è morto oggi, 19 luglio 2023, all’età di 70 anni. Quali sono state le cause della morte del noto giornalista La notizia è stata battuta dall’Ansa, secondo cui Purgatori è morto ...Andrea Purgatori è morto nella mattinata di mercoledì 19 luglio a Roma. Il giornalista televisivo era stato ricoverato in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Classe 1953, Purgatori era anche ...