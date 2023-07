Morto Andrea Purgatori | addio al giornalista che si batté per la verità sulla strage di Ustica

(Di mercoledì 19 luglio 2023)ad, cronista, sceneggiatore, autore ed esperto di terrorismo, intelligence, criminalità. Ilche più di tutti siper ladidiventò così famoso, da spingere il regista Marco Risi a girare il film Il muro di gomma., come informa la famiglia, èa Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Aveva 70 anni. La notizia è stata comunicata all’Ansa dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Autore di reportage, ha condotto con successo su La7 Atlantide. Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl sul ...

