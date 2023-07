Morte Purgatori | l' applauso della Camera dopo l' annuncio di Giorgio Mulé

Il Vice Presidente della Camera Giorgio Mulé ha annunciato ai colleghi dell'Assemblea ladel giornalista Andrea: " Prima di andare avanti comunico una brutta notizia all'Assemblea perché è venuto a mancare un grande giornalista, che era anche un amico. Mancherà a tutti ...Ladi Andreaè una immensa perdita. Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le storie in ...Ladi Andreaè una immensa perdita. Andrea era uomo speciale, un giornalista di razza, un professionista straordinario. Amava il suo mestiere e riusciva a raccontare le storie in ...

Morto Andrea Purgatori, il giornalista aveva 70 anni Fanpage.it

Video in Evidenza X Tiziano Ferro, l’annuncio ai fan: "Ho un nodulo alle corde vocali" Tiziano Ferro, l’annuncio ai fan: "Ho un nodulo alle corde vocali" È… Leggi ...(Adnkronos) – È morto oggi Andrea Purgatori: aveva 70 anni. Il giornalista, sceneggiatore, autore è deceduto questa mattina in un ospedale di Roma. Lo si apprende in ambienti di La7, dove aveva condot ...