Morata | tra Inter e Roma rispunta la Juve | incontro con Giuntoli

... esultanza gol AlvaroONLY ITALY Alvaroè contesoInter e Roma. L'Inter ieri ha incontrato gli agenti dello spagnolo. Il Corriere dello Sport fa un resoconto dell'esito del ...Ore 18.21 - In corso l'incontrol'agente die i dirigenti interisti. I costi dell'operazione al momento sono troppo elevati anche per i nerazzurri che vireranno con ogni probabilità su ......per il pomeriggio per conoscere i margini di trattativa con l'Atletico Madrid per Alvaro, ... considerata insufficiente dallo Shakhtar , che continua a reclamarei 20 e i 30 milioni per il ...

Morata, incontro tra gli agenti di Alvaro e i dirigenti Inter: le novità Tuttosport

L'Inter incontra gli agenti di Morata e intanto prova a chiudere per Sommer. Psg e Manchester United frenano per Osimhen: De Laurentiis chiede 200 milioni, troppo ...Morata Inter - Accordo ormai vicinissimo tra l'entourage di Morata e l'Inter. Il club nerazzurro, dopo l'addio di Lukaku, ha scelto di ...