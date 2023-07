Morata | Roma subordinata all’Inter E Tiago Pinto valuta altro ? Sky

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Corsa accesa per Alvaro. L’Inter rimane leggermente in pole dopo l’incontro di ieri con gli agenti. Laè alla finestra CORSA ? Le big della Serie A si contendono. L’Inter ad oggi è davanti. Ieri è avvenuto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente del ragazzo, Juanma Lopez, in compagnia anche di Beppe Bozzo, intermediario dell’operazione. Manca ancora l’accordo sia con l’Atletico Madrid che con lo stesso giocatore. Come riferisce Angelo Mangiante, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, sul giocatore rimane anche la, che però aspetta le mosse dell’Inter. Intantoaltre piste. In primis Gianluca Scamacca del West Ham. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Nonostante gli agenti abbiano parlato con l'Inter, Alvaroresta in cima alla lista dellache è in pole per lo spagnolo Nonostante gli agenti abbiano parlato con l'Inter, Alvaroresta in cima alla lista dellache è in pole per lo ...Milano la città in cui si sono conosciuti, Torino la seconda casa,un pezzo di cuore. La trattativa più calda di questi giorni, la corsa per Alvaroche coinvolge Juventus, Inter e, sembra più un album di famiglia per l'attaccante e per sua moglie Alice Campello. L'Italia è la loro seconda casa: affermazione scontata per la modella ...... e anche altrettanto vero che laha necessariamente bisogno di un attaccante. Il diktat è ormai chiaro: senza cedere, difficilmente potrà arrivare un centravanti come. Alvaro costa tanto ...

Roma, braccio di ferro per Morata: ora tocca ai Friedkin Corriere dello Sport

(Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com) Si è da poco concluso il vertice di mercato fra la Roma e l’entourage di Alvaro Morata. Roma, concluso l’incontro per Morata: costi troppo alti al momento.La Roma si affida ai Friedkin - Corriere dello Sport - Serve uno sforzo, un rilancio, con la firma sontuosa di Dan Friedkin. La Roma non è ancora fu... - Marione.net - La ControInformazione GialloRoss ...