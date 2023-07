Morata | la Roma resta in pole ma serve un rilancio dei Friedkin

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nonostante gli agenti abbiano parlato con l’Inter, Alvaroin cima alla lista dellache è inper lo spagnolo Nonostante gli agenti abbiano parlato con l’Inter, Alvaroin cima alla lista dellache è inper lo spagnolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parti avrebbero raggiunto l’accordo per un contratto a 4,5 milioni a stagione per quattro anni. Orauno sforzo dalla proprietà per avvicinarsi alle richieste dell’Atletico Madrid. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24

Milano la città in cui si sono conosciuti, Torino la seconda casa,un pezzo di cuore. La trattativa più calda di questi giorni, la corsa per Alvaroche coinvolge Juventus, Inter e, sembra più un album di famiglia per l'attaccante e per sua moglie Alice Campello. L'Italia è la loro seconda casa: affermazione scontata per la modella ...... e anche altrettanto vero che laha necessariamente bisogno di un attaccante. Il diktat è ormai chiaro: senza cedere, difficilmente potrà arrivare un centravanti come. Alvaro costa tanto ...Nella classifica di visibilità mediatica dell'ultimo mese troviamo al dodicesimo posto l'attaccante spagnolo Alvaro, interesse di mercato della, dell'Inter e del Milan, e l'amministratore ...

Roma, braccio di ferro per Morata: ora tocca ai Friedkin Corriere dello Sport

Morata vede l'Inter, la Roma torna su Scamacca: ecco le mosse dei Friedkin Il tecnico nel frattempo sta proseguendo con le sedute tattiche, ma comincia a chiedere novità nel breve periodo alla ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...