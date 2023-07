Morata-Inter | ipotesi nuovi contatti! Priorità Atletico Madrid ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’tratta semprecon l’. Ieri l’incontro in sede con il suo entourage, non da escludere un secondo. Gli spagnoli pongono una condizione IN DIVENIRE ? Continua la ricerca per l’attaccante. Alessandro Sugoni a Sky Sport 24 illustra la situazione Alvaro: «Non sappiano come si evolverà la situazione. L’ieri ha incontrato l’entourage del giocatore e non sono esclusi altri contatti. Incontro che ha fatto capire la volontà di trovare un accordo, ma l’vuole 21 milioni di euro per non fare minusvalenza. L’mette sul piatto 15 milioni di euro. Ci sarà ovviamente una valutazione totale sui costi anche con Simone Inzaghi per decidere se affondare o meno con lo ...