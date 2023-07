Morata | c’è anche la Juve | Giuntoli ha incontrato i suoi agenti prima dell’Inter Gazzetta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Non solo Inter e Roma: suc’èlantus. Ladello Sport scrive che ieri,dell’incontro con la dirigenza, l’entourage dihaCristiano. “da ierilasi è iscritta alla corsa per lo spagnolo. Ed è questa la grande novità: dopo la presentazione, il capo dell’area tecnica bianconera Cristiano, insieme al d.s. Giovanni Manna, è salito su un treno in direzione Milano, per incontrare glidel giocatore. Il tutto è successoche l’entourage dello spagnolo si dirigesse in Viale della Liberazione, per l’appuntamento con Marotta e Ausilio nella sede ...

Sì, parliamo di Alvaro, l'attaccante dell'Atletico Madrid che sta cercando una nuova sistemazione in Italia, per la terza volta dopo le prime due esperienza targate bianconero.Ore 15.00 - Consempre più indirizzato verso l'Inter, la Roma sta tornando prepotentemente su Gianluca Scamacca . Come riportato da Calciomercato.com, il West Ham avrebbe aperto al prestito ...Aggiungendo poi di non poter aggiungere altro sulla possibilità che la trattativa possa andare in porto, e trincerandosi dietro un no comment riguardo il fatto chepossa andare volentieri all'...