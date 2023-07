Morata | allenamento a parte | i motivi e la posizione dell’Inter ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023)non si è allenato con il gruppo ma ha svolto unpersonalizzato: ecco ie lanei confronti dell’Atletico Madrid secondo Sky Sport.PERSONALIZZATO ? Alvaronon si è allenato: con il gruppo. Ma ha svolto unpersonalizzato per un piccolo acciacco fisico, probabilmente però anche per preservarsi sul mercato. L’Atletico Madrid non scende sotto i 20,5 milioni di euro, mentre l’Inter non vorrebbe spendere più di circa 15 milioni di euro. Anche perché l’attaccante all’anno costerebbe circa 17 milioni di euro, secondo la stima fatta da Sky Sport. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, ...