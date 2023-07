Morata | agenti ancora a Milano | le novità della trattativa con l’Inter

Al momento non c'è accordo né conné - soprattutto - con l'Atletico. Il lavoro è appena iniziato ma il fatto che ieri in sede ci sia stato il primo incontro con glidel giocatore è già ......pretende il pagamento della clausola rescissoria di 21 milioni di euro per lasciar partire. ... LA NUOVA SFIDA- L'azione degliè un tentativo concreto di provare ad accontentare il ...Nelle ultime ore, come raccontato dalla nostra redazione, Marotta e Ausilio hanno intensificato i contatti con glidiper bloccare lo spagnolo e anticipare l'enorme concorrenza nei suoi ...

Inter-Morata, incontro con gli agenti: l'Atletico chiede il pagamento della clausola Sky Sport

Altra giornata importante per il futuro di Alvaro Morata, le ultime di Calciomercato.it sull'attaccante spagnolo e sull'Inter ...Alvaro Morata è uno dei giocatori più richiesti in Serie A: su di lui ci sono tre squadre pronte a darsi battaglia.