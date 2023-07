Monza | tutto facile nel test in vista dell’Inter | contributo anche di Gagliardini

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Secondoamichevole per il, che prosegue con il suo ritiro indel debutto in Serie A il 19 agosto contro l’Inter a San Siro. Vittoria per 5-0 ai danni del Real Vicenza, con ildell’ex nerazzurro Roberto. VITTORIA– Nessuna difficoltà per ilnelamichevole di oggi indella prima della prossima Serie A, il 19 agosto contro l’Inter. Sconfitto per 5-0 il Real Vicenza grazie alle reti di Armando Izzo, Mirko Maric, Samuele Birindelli e la doppietta di Gianluca Caprari. Da sottolineare, tra l’altro, l’assist dell’ex nerazzurro Robertoper il secondo gol. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

