Monza | evaso a giugno da domiciliari | trovato e arrestato in piscina a Limbiate

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Un giovane brasiliano di 20 anni,nel mese didagli arrestia Modena, è stato rintracciato edai militari della stazione carabinieri dimentre si trovava in. Il ragazzo, senza fissa dimora, era giunto nel comune brianzolo per fare visita a dei parenti. A far scattare l'intervento dei carabinieri alla, sono state alcune segnalazioni di cittadini, che lamentavano la presenza di una persona molesta e agitata. Così, arrivati nel centro natatorio, i militari hanno individuato il giovane brasiliano, che alla loro vista ha inizialmente tentato la fuga e poi ha cercato di evitare il controllo, fornendo false generalità. Grazie alle operazioni di fotosegnalamento, i carabinieri hanno ...

Limbiate, evade dai domiciliari a Modena e lo ritrovano in piscina ... IL GIORNO

Il 20enne brasiliano era fuggito per fare visita ad alcuni parenti in Brianza. Ora è a San Vittore a Milano Limbiate (Monza Brianza), 19 Luglio 2023 - Evaso dagli arresti domiciliari a Modena e trovat ...Evade i domiciliari a Modena, trovato in piscina a Limbiate. Arrestato dai Carabinieri un ventenne brasiliano: era stato segnalato come persona molesta in un centro natatorio ...