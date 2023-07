Monza | 5-0 in amichevole al Real Vicenza con super Caprari

Ilbatte 5 - 0 inil Real Vicenza, nella seconda partita giocata dopo l'11 - 0 rifilato alla prima uscita stagionale con la Nuova Camunia. Contro la rappresentativa vicentina, reti nel ...L'con l'Anaune è in programma domani alle 18, stesso orario per quella con la Spal, il 24 ... SABATO 22 LUGLIO, ore 16.30 "- GIANA ERMINIO (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in ...Questo il tabellino dell'frae Real Vicenza, che ha visto gli uomini di Palladino avere la meglio per 5 - 0 grazie ai gol di Izzo, Maric, la doppietta di Caprari e Birindelli. Questo il tabellino ufficiale ...

Il Monza batte 5-0 in amichevole il Real Vicenza, nella seconda partita giocata dopo l'11-0 rifilato alla prima uscita stagionale con la Nuova Camunia. Contro la rappresentativa vicentina, reti nel ...Bruce Springsteen suona per la prima volta a Monza. Attese 70 mila persone, ecco cosa bisogna sapere per il concerto del 25 luglio.