Monte Mario – Bus in ritardo | ragazzo sfonda un’anta e fugge

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Fa caldo, e il bus non arriva mai. Dopo un’attesa di circa un’ora, sotto il sole delle ore 14 a, sulla via Trionfale, unimbufalito perde il controllo e prende a calcidella porta anteriore del mezzo, sfasciando un vetro. L’autista chiama il 112 mentre ilper evitare le conseguenze del suo gesto. E’ successo martedì alle 14, quando il caldo soffocante rende l’attesa alla fermata una tortura per gli aspiranti viaggiatori. Il motivo del? Possono essere tanti. Il traffico? Ma no, a quell’ora chi può se ne sta a casa davanti al ventilatore. Più probabile che colpevole sia la scarsità di vetture, specialmente nelle linee periferiche. Ora le forze dell’ordine cercano di individuare il responsabile del gesto attraverso l’esame ...